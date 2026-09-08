Телеком-операторы в 2023-2025гг. недоплатили в фонд универсальной услуги 2,6 млрд рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские операторы связи в 2023-2025 годах недоплатили в резерв универсального обслуживания (РУО) 2,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах аудита деятельности Минцифры РФ по формированию доходов федерального бюджета от обязательных отчислений в РУО.

Резерв универсального обслуживания формируется за счет отчислений телеком-операторами по 2% выручки от оказания услуг связи (до 2025 года ставка составляла 1,2%). За счет этих средств финансируется оказание универсальных услуг связи, а также создание и функционирование базы данных перенесенных абонентских номеров.

Как говорится в отчете Счетной палаты, проведенная ею проверка выявила риски занижения размера платежей в РУО.

"По результатам выборочной проверки сведений о базе расчета отчислений в РУО были установлены факты невключения операторами связи в базу расчета отчислений в РУО полученных доходов от отдельных видов услуг связи, что привело к недоплате средств в РУО общим объемом 2,58 млрд рублей за 2023- 2025 годы", - говорится в отчете.

В нем указано, что по данным ФГИС "ИС в области связи", сведения о базе расчета отчислений в РУО подавали ежегодно более 8 тыс. операторов связи. При этом около 1/3 всех операторов направили нулевые отчеты, что указывает на отсутствие деятельности по оказанию услуг связи.

"Сравнение отчетных данных, представленных операторами связи в Роскомнадзор и Минцифры России, показало, что сведения по отсутствию доходов от услуг связи в расчетах отчислений в РУО могут быть недостоверными: в 2023 году - у 1166 операторов связи, в 2024 году - у 1218 операторов связи и в 2025 году - у 1 103 операторов связи", - говорится в отчете.

В ходе выборочной проверки 4,6 тыс. операторов за 2024 год выявлено, что более 50% из них в строке "Доход по обычным видам деятельности" сведений о базе расчета отчислений в РУО указали показатели на 80% ниже, чем в бухгалтерской (финансовой) отчетности, направленной в ФНС. Только 472 оператора представили сведения по указанной строке с отклонением менее 1%. За 2023 год таких операторов было 421 из 4,69 тыс., отмечают аудиторы.

При этом за 2023 и 2024 годы порядка 1/3 операторов указали, что не получали прочих доходов от иной деятельности (кроме оказания услуг связи). Однако, по данным ФНС России, в 2023 году 595 операторов, а в 2024 году - 600 операторов получили доход более чем на 80% выше, чем они указали в отчетах о базе расчета отчислений в РУО. "Это указывает на большое количество недостоверных данных в представленных отчетах", - констатирует СП РФ.

В отчете указано, что операторы заполняют отчетные формы на основании данных бухучета, данных автоматизированных систем расчетов, актов выполненных работ (оказанных услуг) и первичных учетных документов. При этом Минцифры не проверяет корректность определения объемов доходов операторов, использованных для расчета размера отчислений в РУО, что обусловлено отсутствием у министерства источников данных для проверки достоверности указанных сведений и обеспечения должного уровня контроля за поступлениями в РУО.

"Указанные причины создают риск занижения значений полученных доходов операторов связи при представлении в Минцифры России сведений о базе расчета отчислений в РУО", - говорится в отчете.

При этом Минцифры не утвержден Порядок мониторинга правильности и своевременности осуществления операторами связи отчислений в РУО, предусмотренный нормативными актами, отмечается в отчете.

В ходе проверки Счетная палата обратила внимание, что операторы связи самостоятельно рассчитывают размер обязательных отчислений в РУО, но при этом по-разному учитывают доходы от услуг связи при расчете размера отчислений. Также есть "сложности и неоднозначности" распределения полученной выручки по видам услуг. У большинства операторов отсутствуют какие-либо регламентирующие документы или методики, определяющие порядок расчета размеров отчислений.

"Отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания - наибольшая статья доходов федерального бюджета, администрируемых Минцифры России: в 2023 году объем поступлений составил 14,6 млрд рублей (50% всех доходов министерства), в 2024 году - 17,5 млрд рублей (53%), в 2025 году - 28,6 млрд рублей (87%), в I полугодии 2026 года - 17 млрд рублей (72%). В 2025 году общее количество плательщиков составило 5,5 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом 93% объема всех платежей внесли 50 операторов связи - 1% от общего числа плательщиков", - заявил аудитор Счетной палаты Данил Шилков, слова которого приводятся в сообщении контрольного органа.