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ВС РФ заявили об уничтожении свыше 160 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 166 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные во вторник.

"Вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи, три квадроцикла, 28 наземных робототехнических комплекса, три моторные лодки и два полевых склада боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила три станции спутниковой связи Starlink, 41 беспилотник самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Южная" группировка войск в течение суток уничтожила 53 пункта управления беспилотниками ВСУ, 78 наземных робототехнических комплекса и два склада с запасами материальных средств, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском и славянском направлениях уничтожено 60 антенн связи и БПЛА", - сказал он.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 21 пункт управления БПЛА, 82 беспилотника самолетного типа и 15 тяжелых боевых дрона R-18, сказал представитель группировки Андрей Шершнев.

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