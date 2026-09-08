Поиск

Четыре человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Дагестане

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в Буйнакском районе Дагестана, есть погибшие, сообщает Госавтоинспекция республики в своем телеграм-канале во вторник.

"7 сентября, примерно в 21:30 мск, на 23 км автодороги "Махачкала - Верхний Гуниб" в Буйнакском районе 37-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением 30-летнего жителя Буйнакского района", - говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались оба водителя и двое пассажиров ВАЗ-2115.

Махачкала Дагестан Буйнакск ДТП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Саратове из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

Замглавы Росавиации Страмоус освобожден от должности

Грузовой корабль "Прогресс МС-33" затоплен в Тихом океане

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Стартовал прием заявок на национальную премию в области ИТ "Цифровые решения"

МИД РФ заявил об остановке работы генконсульства ФРГ в Петербурге

Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

 Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

Замначальника подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива

 Замначальника подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива

Кремль допустил вероятность телефонного разговора Путина и Трампа после визита переговорщиков

В РСТ предупредили о сокращении объема перевозки в случае запрета чартеров зарубежных авиакомпаний

 В РСТ предупредили о сокращении объема перевозки в случае запрета чартеров зарубежных авиакомпаний
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3670 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11609 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2524 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов