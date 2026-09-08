Четыре человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Дагестане

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в Буйнакском районе Дагестана, есть погибшие, сообщает Госавтоинспекция республики в своем телеграм-канале во вторник.

"7 сентября, примерно в 21:30 мск, на 23 км автодороги "Махачкала - Верхний Гуниб" в Буйнакском районе 37-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением 30-летнего жителя Буйнакского района", - говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались оба водителя и двое пассажиров ВАЗ-2115.