Около сотни беспилотников сбито в Ростовской области за минувшую ночь

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - За ночь было сбито около 100 БПЛА в 10 районах Ростовской области, сообщил во вторник утром губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 100 БПЛА в 10 районах области: Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Мясниковском, Каменском, Миллеровском, Куйбышевском, Чертковском, Азовском, Морозовском", - приводятся слова губернатора из сообщения в Max.

В результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано. Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, уточнил Слюсарь.