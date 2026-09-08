Поиск

Около сотни беспилотников сбито в Ростовской области за минувшую ночь

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - За ночь было сбито около 100 БПЛА в 10 районах Ростовской области, сообщил во вторник утром губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 100 БПЛА в 10 районах области: Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Мясниковском, Каменском, Миллеровском, Куйбышевском, Чертковском, Азовском, Морозовском", - приводятся слова губернатора из сообщения в Max.

В результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано. Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, уточнил Слюсарь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ задержала гражданина Молдавии по подозрению в покушении на российского офицера

 ФСБ задержала гражданина Молдавии по подозрению в покушении на российского офицера

В Саратове из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

Замглавы Росавиации Страмоус освобожден от должности

Грузовой корабль "Прогресс МС-33" затоплен в Тихом океане

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Стартовал прием заявок на национальную премию в области ИТ "Цифровые решения"

МИД РФ заявил об остановке работы генконсульства ФРГ в Петербурге

Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

 Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

Замначальника подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива

 Замначальника подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11612 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3671 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2524 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов