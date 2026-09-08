Военные РФ заявили о ночном массированном ударе по целям в Киеве и области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по целям на Украине высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, беспилотниками, заявило Минобороны РФ во вторник.

"Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения в городе Киеве и Киевской области, а также объекты в порту Черноморск, используемые для разгрузки военных грузов", - говорится в сообщении министерства.

"Поражено морское судно типа танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ", - заявило Минобороны РФ.