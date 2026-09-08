Лавров назвал невозможным контроль за выполнением моратория на удары по судам в Черном море

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Проконтролировать выполнение моратория на удары по перевозящим гражданские товары судам в Черном море невозможно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы риторику использовали для того, чтобы четко, недвусмысленно предупредить о целом ряде вещей. Предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая и нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины. Это сейчас происходит", - сказал Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

"Там уже официальные лица начинают говорить, что "мы не переживем зиму, давайте что-то делать". Они предложили, уговорили турок: давайте на Черном море введем мораторий российско-украинский на удары по судам, которые перевозят гражданские товары. Это проконтролировать невозможно", - указал министр.

Продолжая ответ на вопрос, Лавров напомнил о "Черноморской инициативе", предложенной генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и действовавшей до 2023 года.

"Мы приняли эту инициативу. И украинцы ей злоупотребляли постоянно, потому что на гражданских судах перевозили периодически вооружение. А то, что было нам обещано этой инициативой (беспрепятственный выход на мировые рынки), Европа заблокировала, поэтому мы отказались от этой истории. Сейчас ее пытаются опять возродить. Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально", - подчеркнул глава МИД РФ.