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Глава МИД РФ заявил о равноправных и взаимовыгодных отношениях России и Китая

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - У России и Китая нет технологических секретов друг от друга, отношения стран - это равноправное партнерство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас нет с Китаем технологических секретов друг от друга. Это тоже показывает равноправный, взаимовыгодный характер нашего стратегического всеобъемлющего партнёрства, как оно охарактеризовано в совместных документах. Мы две крупнейших страны в мире, которые живут по соседству", - сказал он в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Лавров также утвердительно ответил на вопрос, является ли равноправным партнерство Москвы и Пекина.

Глава МИД РФ напомнил, что у орла на гербе России две головы, - на Запад, и на Восток: "И туда, и туда смотрим зорко, чтобы ни там, ни там не было, во-первых, никаких угроз, никаких попыток нас обидеть. Во-вторых, зорко смотрим, где есть преимущества для взаимовыгодных отношений. На данном этапе все эти преимущества - на Востоке".

Лавров отметил, что в отношениях с КНР "никогда не возникает ощущения" "кто младше, кто старше", "как его не возникало у китайцев, когда СССР внес огромный вклад в индустриализацию этой страны и в обеспечение многих основополагающих функций китайского государства".

"Ядерная отрасль КНР создавалась при нашем решающем вкладе. У нас совместные наработки в области космоса, в сфере высоких технологий. Совместно работаем по направлению искусственного интеллекта", - напомнил российский министр.

Он подчеркнул: "Да, в прикладном и теоретическом плане Китай, по моей оценке, ведущее государство мира. Они производят высокотехнологичные продукты, там робототехника и многое другое. Сейчас сделали современный космический корабль, который сможет многоразово использоваться и приземляться на суше. Огромное количество достижений. Но у нас, смею вас заверить, научная школа не хуже. Мы друг друга обогащаем".

Китай МИД РФ Сергей Лавров
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