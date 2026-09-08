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Один человек погиб и трое ранены при атаке ВСУ на АЗС в Брянской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ на автозаправочную станцию в городе Стародубе, есть жертва и пострадавшие.

"ВСУ атаковали автозаправочную станцию в Стародубе. От полученных ран на месте погиб 39-летний мужчина. Трое жителей ранены, им всем была оказана медицинская помощь (...). Повреждения получили навес и остекление двух административных зданий, три автомобиля", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Мах во вторник.

По его словам, семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Всего за сутки в регионе уничтожили 81 украинский БПЛА самолетного типа, добавил Ковальчук.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Егор Ковальчук Брянская область
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