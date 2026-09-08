Лавров отметил, что позиция США по Украине вызывает готовность продолжать разговор с Вашингтоном

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Позиция США по Украине вызывает готовность российской стороны продолжать разговаривать с Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Я неоднократно на эту тему говорил и хочу сказать, что реалии "на земле", которые признает президент Трамп и его команда, насколько мы можем судить, и продолжает признавать, как было и на Аляске, эти реалии "на земле", они связаны с людьми, с их мнением, которое было выражено на референдуме и в Крыму, и в Донецкой и Луганской Народных Республиках, и, конечно, в Запорожье, и в Херсонской области", - сказал он в ответ на вопрос телеведущего Эндрю Наполитано, заданный в программе "Большая игра". Полностью интервью выйдет сегодня вечером до и после программы "Время" (после вечернего сериала) на Первом канале.

"И вот то, что американцы во всех своих контактах с нами, прежде всего контактах с президентом Путиным, исходят из этих реалий, конечно, вызывает у нас и позитивный отклик, и вызывает готовность продолжать с ними разговоры. Они признают эти базовые вещи и вокруг них пытаются быть полезными. Я считаю, что это заслуживает поддержки", - указал Лавров.