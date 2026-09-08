Полиция пресекла работу телеграм-канала, продававшего персональные данные

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские пресекли работу телеграм-канала, который предоставлял доступ к персональным данным и сведениям из баз данных операторов связи, кредитных организаций и органов исполнительной власти, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Функционирование этого ресурса полностью прекращено", - сказала она.

По ее словам, организатор телеграм-канала задержан. "Вину в инкриминируемых преступлениях задержанный признал, дал подробные показания и предоставил ключи доступа к своим электронным устройствам", - сообщила Волк.

В отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Представитель МВД отметила, что при обысках у фигуранта изъяты смартфоны и ноутбук, содержащие изобличающие электронные сообщения, фотографии и скриншоты с пересылаемой конфиденциальной информацией третьих лиц. Также обнаружены деньги в российской и иностранной валюте и криптовалютные средства.

По словам Волк, мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 183 (Незаконное получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) и 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ.

По данным МВД, сообщники организатора канала, выступавшие в роли дропов, вербовщиков и кураторов, а также лица, которые непосредственно занимались выгрузкой охраняемых законом данных из информационных систем, были задержаны в 2023-2025 годах и привлечены к уголовной ответственности.