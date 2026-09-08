Жителя Саратова заподозрили в незаконной вырубке леса с ущербом в 1 млн руб.

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы полиции Саратова возбудили уголовное дело в связи с незаконной вырубкой более сотни деревьев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию с заявлением обратился представитель саратовского лесничества. Он сообщил, что на территории лесничества вблизи деревни Буркин Буерак Гагаринского района Саратова обнаружена незаконная вырубка леса, говорится в сообщении.

В общей сложности были спилены 91 дуб и 18 кленов, ущерб оценен более чем в 1 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

По подозрению в преступлении полицейские задержали 37-летнего жителя Саратова. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.