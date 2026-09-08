Путин и Моди обсудят на встрече 11 сентября ситуацию на Украине и в мире

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди обсудят в пятницу, 11 сентября, на "полях" саммита БРИКС украинскую проблему и международные вопросы, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это будет очередная возможность для президента Путина проинформировать его индийского друга о ситуации на фронте в конфликте на Украине", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ.

По его словам, на встрече также представится "отличная возможность обменяться мнениями по международным темам". В частности, планируется обсуждение ситуации в Иране и ряда международных проектов.

Саммит БРИКС пройдет в Дели 12-13 сентября.