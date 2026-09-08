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РФ рассчитывает на возобновление трехстороннего формата переговоров по Украине

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона хотела бы, чтобы работа в трехстороннем формате с участием США по украинскому урегулированию возобновилась, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся на возобновление переговоров между тремя сторонами - Россией, Украиной и США", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ.

"Мы надеемся на лучшее. Мы надеемся, что рано или поздно мы добьемся мирного урегулирования", - добавил он.

Дмитрий Песков РФ Украина США
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