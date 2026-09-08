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Суд в Москве оштрафовал платформы Twitch и Pinterest на 3,5 млн руб. каждую

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал виновными платформы Twitch и Pinterest в нарушении законодательства РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

"Twitch назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 млн 500 тыс. рублей, Pinterest - 3 млн 500 тыс. рублей", - заявили в суде.

Платформы признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети).

В минувшем августе мировой суд оштрафовал Twitch на 61 747 992 рубля за осуществление иностранным юрлицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в РФ.

Ранее РКН внес Twitch в реестр социальных сетей. По закону о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ) такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, а для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи.

Также российские суды неоднократно штрафовали сервис за другие нарушения законодательства РФ.

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