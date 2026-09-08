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Лавров рассказал, из чего исходили Путин, Уиткофф и Кушнер, обсуждая Украину

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU -Суть состоявшихся в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина с представителями президента США Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера опирается на позицию американского лидера о невступлении Украины в НАТО и признание реалий на земле, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Суть того, что обсуждалось, опирается, это я могу смело вам сказать, опирается на позицию, которую президент Трамп еще сразу по возвращению в Овальный кабинет изложил по украинским делам", - сказал Лавров, отвечая на вопрос американского телеведущего Эндрю Наполитано в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"А именно, он, во-первых, сказал, чтобы даже забыли пытаться втягивать Украину в Североатлантический альянс. Он сказал, что это было ясно задолго до Путина. Вопрос закрыт и не надо его пытаться шевелить. Ну и второй элемент позиции Соединенных Штатов - признание реалий на земле", - пояснил глава МИД РФ.

Как отметил Лавров, подробные комментарии по состоявшимся в Москве 5 сентября переговорам дал участвовавший в них помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"И в нашей дипломатической традиции - ограничиваться тем, что мы решили поведать публике", - добавил глава МИД РФ.

Полная версия интервью выйдет во вторник.

Сергей Лавров США МИД Джаред Кушнер Владимир Путин Стив Уиткофф
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