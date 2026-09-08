Минпросвещения РФ откроет телефон доверия для школьников 11 сентября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Телефон доверия для школьников, предназначенный для приёма обращений по любым вопросам, заработает в пятницу, 11 сентября, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы в пятницу школьникам откроем телефон доверия, и на этот телефон доверия можно будет обратиться по любым вопросам. Если вы видите, что какая-то ситуация есть в конкретной школе, можно к нам будет обратиться, позвонить, и мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации", - сказал министр, выступая на II Всероссийском съезде родительских комитетов в Национальном центре "Россия" во вторник.

По его словам, важно уделять внимание не только процессу обучения, воспитания, но и здоровью школьников. "Следующий год в системе образования по вашей инициативе мы объявляем Годом здоровья школьников", - отметил Кравцов.