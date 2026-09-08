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Предполагаемого криминального авторитета заключили под стражу на Ставрополье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Суд на Ставрополье арестовал местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве, сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

"В декабре 2019 года на одной из криминальных сходок мужчину наделили статусом "положенец" в пределах Курского муниципального округа Ставропольского края. Данный статус наделял злоумышленника негласным правом принимать решения, обязывающие лиц с более низким статусом в уголовной среде подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что фигурант распространял преступную идеологию на территории Ставрополья и собирал деньги.

В пресс-службе краевого главка МВД добавили, что подозреваемый вместе с ранее судимым подельником вымогал и получил крупную денежную сумму у жителя Кабардино-Балкарии. Подельника привлекли к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемого криминального авторитета возбуждены уголовные дела по ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), которые объединены в одно производство.

Ставрополье Ставропольский край
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