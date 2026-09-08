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TikTok оштрафован на 3,5 млн руб. за нарушение законодательства РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал сервис TikTok виновным в неисполнении требований к владельцам соцсетей, сообщили "Интерфаксу" во вторник в суде. Сервис оштрафован на 3,5 млн руб.

TikTok признан виновным по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации).

Как уточнили в суде, правонарушение связано с имеющимся на платформе ЛГБТ-контентом (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее TikTok неоднократно привлекался к ответственности российскими судами за различные административные нарушения.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.

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