Лавров заявил о заинтересованности России в урегулировании на Ближнем Востоке

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия искренне заинтересована содействовать усилиям по урегулированию на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия искренне заинтересована содействовать усилиям по успокоению ситуации, а также по другим региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес", - сказал он в начале переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом.

В свою очередь министр иностранных дел Саудовской Аравии подтвердил, что его визит дает "отличную возможность для продолжения диалога и укрепления двустороннего сотрудничества и обсуждения актуальных вопросов региональной и международной повестки дня".

Он также отметил, что "российско-саудовское сотрудничество сегодня стало важным фактором, способствующим стабильности всей мировой экономики". "Мы взаимодействуем тесно в энергетике, на энергетических рынках. Наше сотрудничество в рамках формата ОПЕК+ позволяет обеспечивать баланс между спросом и предложением, интересами потребителей и производителей", - добавил он.

"Безусловно, мы заинтересованы в продолжении консультаций и двусторонней координации по вопросам, представляющим взаимный интерес", - заключил саудовский министр.