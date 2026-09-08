Песков допустил, что Трамп в недавнем заявлении не имел в виду принадлежности Луны США

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона считает, что космос не должен становиться территорией, где страны могут присваивать себе объекты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что мы можем поддержать идею приватизации в космосе. Он должен быть свободен от этого. Напротив, космос должен быть зоной для взаимного сотрудничества", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что "Луна - наша".

По словам пресс-секретаря российского лидера, вероятно, Трамп все же не имел в виду, что Луна является "частной собственностью" США.

"Я думаю, что он имел в виду, что очень скоро, будем надеяться, американские астронавты ступят на Луну. И это будет большой победой не только для США, но и для всего человечества", - сказал Песков, добавив, что "мы можем только приветствовать это".

"Это будет очень значительный шаг в развитии исследования космоса", - подчеркнул он.