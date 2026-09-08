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Четыре человека пострадали в результате ударов дронов по Белгородской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщает о новых атаках украинских беспилотников на регион во вторник, есть пострадавшие.

"На окраине посёлка Красная Яруга FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчине со множественными осколочными ранениями оказывают помощь в Краснояружской ЦРБ. Для продолжения лечения он будет переведён в городскую больницу № 2 Белгорода. В посёлке от атаки второго дрона повреждения получил ещё один автомобиль", - говорится в сообщении.

Еще трое пострадавших от атак дронов самостоятельно обратились в Ракитянскую центральную районную больницу.

"В посёлке Ракитное дрон сдетонировал возле социального объекта. Двое пострадавших самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. У мужчины диагностировали осколочные ранения голени и руки, у женщины - акубаротравму. На месте атаки повреждены две машины", - информирует оперштаб.

Кроме того, в эту же больницу обратился мужчина, который получил акубаротравму при атаке дрона на автомобиль на участке автодороги Ракитное - Бобрава. Лечение он будет продолжать амбулаторно.

Также, по информации оперштаба, в хуторе Вязовской Краснояружского округа FPV-дрон ударил по предприятию - повреждены остекление здания, а также забор частного дома.

В селе Ржевка Шебекинского округа при взрыве FPV-дрона разбито стекло автомобиля, посечены окна, забор частного дома и гараж. В селе Новая Таволжанка в результате атак дронов повреждены кровли, окна частного и многоквартирного домов. Город Шебекино атакован двумя FPV-дронами - разбиты окна частного дома и повреждены три автомобиля.

В селе Акулиновка Борисовского округа FPV-дрон сдетонировал перед частным домом - выбиты окна, сообщает оперштаб.

Белгородская область
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