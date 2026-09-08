Песков заявил об уверенности РФ в близости успеха своих военных в зоне СВО

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - У российский стороны есть уверенность в том, что армия РФ в скором времени способна достигнуть поставленных задач в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы уверены, что победа очень близка, мы уверены в наших военных", - сказал он на брифинге для индийских журналистов.

Песков выразил мнение, что если бы украинские власти оказались в состоянии принять ряд решений, то конфликт бы давно завершился. Он также напомнил, что российская сторона давно обозначила, на каких условиях будет готова на урегулирование кризиса.