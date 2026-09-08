Участок автодороги закрыли в Оренбуржье из-за крупного природного пожара

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Движение транспорта прекращено на части автомобильной дороги в Новоорском районе Оренбургской области из-за ландшафтного пожара, сообщает информцентр правительства региона во вторник.

"С 14:30 (12:30 по Москве - ИФ) 8 сентября закрыт участок автомобильной дороги "Орск - Шильда - граница Челябинской области" с 33 (поселок Новоорск) по 55 км (село Тасбулак)", - говорится в сообщении.

Причина прекращения движения – "ограниченная видимость в результате ландшафтного пожара", отмечает информцентр.

В свою очередь региональное ГУ МЧС РФ сообщает, что в районе поселка Гранитный в Новоорском районе площадь природного пожара составляет около 8 500 гектаров. На месте работают 11 человек и пять единиц техники.