Поиск

Участок автодороги закрыли в Оренбуржье из-за крупного природного пожара

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Движение транспорта прекращено на части автомобильной дороги в Новоорском районе Оренбургской области из-за ландшафтного пожара, сообщает информцентр правительства региона во вторник.

"С 14:30 (12:30 по Москве - ИФ) 8 сентября закрыт участок автомобильной дороги "Орск - Шильда - граница Челябинской области" с 33 (поселок Новоорск) по 55 км (село Тасбулак)", - говорится в сообщении.

Причина прекращения движения – "ограниченная видимость в результате ландшафтного пожара", отмечает информцентр.

В свою очередь региональное ГУ МЧС РФ сообщает, что в районе поселка Гранитный в Новоорском районе площадь природного пожара составляет около 8 500 гектаров. На месте работают 11 человек и пять единиц техники.

Оренбургская область МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин скончался накануне своего 92-летия

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции из-за сообщений о массовом отравлении туристов из РФ

Суд в Москве оштрафовал платформы Twitch и Pinterest на 3,5 млн руб. каждую

РФ рассчитывает на возобновление трехстороннего формата переговоров по Украине

Полиция пресекла работу телеграм-канала, продававшего персональные данные

Авиацию подключили к тушению природных пожаров в Оренбуржье

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 12

Суд взыскал 114 млн руб. с мошенников, обманувших Ларису Долину с недвижимостью

 Суд взыскал 114 млн руб. с мошенников, обманувших Ларису Долину с недвижимостью

Два человека погибли, один пострадал в Крыму в результате украинской атаки

"Ъ" узнал, что кабмин изучает идею строительства железной дороги в КНР через Алтай

 "Ъ" узнал, что кабмин изучает идею строительства железной дороги в КНР через Алтай
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11621 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3672 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2524 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов