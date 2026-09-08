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Режим "черного неба" будет действовать в Кузбассе до четверга

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Режим неблагоприятных метеоусловий вводят в Кемеровской области до вечера 10 сентября, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона во вторник.

Режим будет действовать с 18:00 (16:00 мск) 8 сентября по 18:00 10 сентября.

На время действия режима предприятиям города рекомендуется сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Режим НМУ в городах Сибири также называют "черным небом". Это период, когда из-за неблагоприятных метеоусловий загрязняющие вещества накапливаются в воздухе особенно активно. "Черное небо" вредно для здоровья: могут проявиться или обостриться сердечно-сосудистые, легочные и другие хронические заболевания.

Кузбасс Кемеровская область
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