Лавров отметил, что выполнение подписанного США и Ираном Исламабадского меморандума тормозится

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Выполнение Исламабадского меморандума между США и Ираном пока тормозится; Россия и Саудовская Аравия выступают за поиск разумных компромиссов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сожалеем, что страны Аравийского полуострова оказались не по своей воле втянуты в военное противостояние США и Израиля с Ираном. И мы вместе с аравийскими партнерами считаем, что возникающие противоречия нужно решать исключительном политико-дипломатическими средствами, при строгом соблюдении норм международного права и учитывая уже достигнутые договоренности, которые, нам казалось, должны сдвинуть мирные переговоры с мертвой точки", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

"Но пока их выполнение тормозится. Имею в виду, прежде всего, подписанный 17 июня Исламабадский меморандум между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран", - заметил Лавров.

Он указал, что Россия "вместе с саудовскими коллегами выступает за поиск разумных компромиссов для разрешения всех имеющихся разногласий для обеспечения реализации этой договоренности".