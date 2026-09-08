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Песков заявил, что Москва не выступает за полный разрыв отношений с Берлином

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Москва не является сторонником полного разрыва отношений с Берлином, но отметили, что не могут отвечать за решение руководства Германии.

"Слава Богу, это пока вроде бы никому в голову не приходило. Мы сторонниками сворачивания отношений никогда не были", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли недружественные действия Берлина привести к полному разрыву отношений с Германией.

При этом Песков подчеркнул: "Как далеко может зайти руководство Германии - тут я сейчас даже не стал бы прогнозировать".

Дмитрий Песков Германия
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