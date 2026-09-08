В Москве сообщили о готовности к переговорам по Украине на основе устранения первопричин конфликта

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия всегда готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, исходя из необходимости выработки договоренности, устраняющей первопричины конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если брать главное, то необходимо, прежде всего, вести переговоры - а мы к ним всегда готовы - на основе понимания первопричин и на основе выработки договоренности по устранению первопричин нынешнего украинского кризиса", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

По словам главы МИД РФ, нынешний кризис создан "руками Запада, прежде всего прежней администрации Соединенных Штатов и Европейским союзом, натовцами, которые до сих пор пытаются добиваться, как они говорят, поражения России и поддерживать Украину во всем".

Как отметил Лавров, "именно Европейский союз продолжает делать все, чтобы не допустить перехода ситуации в русло рассмотрения первопричин и рассмотрения путей надежного долгосрочного урегулирования на основе устранения этих первопричин".