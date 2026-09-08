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Лавров выразил сожалению в связи с отсутствием прогресса в ситуации вокруг Газы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Прогресса в ситуации вокруг Газы нет; Россия исходит из того, что только комплексное всеобъемлющее урегулирование палестинской проблемы гарантирует прочный мир для всего региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, и здесь, несмотря на наличие договоренности, которая была презентована как план президента США Дональда Трампа, никакого прогресса нет", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом.

"В октябре прошлого года вроде бы достигли соглашения израильтяне и ХАМАС о прекращении огня и оказании гуманитарного содействия мирному населению. Но эта договоренность не выполняется, и мы и в Москве, и в Эр-Рияде исходим из того, что только комплексное всеобъемлющее урегулирование палестинской проблемы, для этого есть известная международная правовая база в виде решений ООН, гарантирует прочный мир всем народам региона, включая и Израиль, безопасность которого, конечно же, должна быть обеспечена, как безопасность всех расположенных здесь государств. Но делать это необходимо исключительно путем договоренностей, а не применения военной силы", - добавил Лавров.

МИД Сергей Лавров
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