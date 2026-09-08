"Гранд Сервис Экспресс" запустит поезд из Москвы в Минеральные Воды

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) запускает с 1 октября поезд из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в канале компании в Max.

Уточняется, что из Москвы ежедневный состав будет отправляться в 14:30 и прибывать в Минводы на следующий день в 13:35, в обратном направлении - отходить со станции Минвод в 19:20 и прибывать в столицу в 20:40.

"По пути поезд проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Тихорецкую, Кавказскую, Армавир и Невинномысск. Невинномысск может стать удобной точкой для дальнейшей поездки в сторону Домбая и Архыза, а Минеральные Воды - для путешествия к Эльбрусу", - отмечает компания.

Поезд будет одноэтажном, в составе - купейные вагоны, СВ, спецвагон с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-ресторан.

Летом "Гранд Сервис Экспресс" запустил поезда Москва - Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург - Москва - Анапа, Москва - Новороссийск. На крымском направлении продолжают курсировать семь поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые связывают полуостров Крым с Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером.

Как сообщается на сайте компании, в 2025 году ГСЭ перевез почти 6 млн пассажиров, что на 3% больше, чем годом ранее.