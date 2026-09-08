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МИД РФ заявил, что доклад Гросси не отражает реальное положение дел вокруг ЗАЭС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Москва считает не отражающим реальное положение дел вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) доклад генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Расцениваем данный документ как политически ангажированный и не отражающий реальную ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС)", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ комментарии Захаровой к докладу, опубликованному в преддверии открывшейся 7 сентября сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Как отмечается в комментарии, "сделать такой вывод можно уже на основании того, что в докладе игнорируется факт российской принадлежности этой крупнейшей в Европе станции".

По словам Захаровой, в документе отмечается серьезное ухудшение ситуации на ЗАЭС, при этом гендиректор МАГАТЭ "продолжает с упорством, достойным лучшего применения, уклоняться от того, чтобы прямо признать вину киевского режима в безрассудных нападениях на объекты инфраструктуры ЗАЭС, убийствах сотрудников этой станции, оказании психологического давления на их родных и близких, покушениях на электроснабжение станции и прочих преступлениях".

Также, говорится в комментарии, не нашел отражения в докладе срыв планировавшегося на 20-21 августа визита Гросси на ЗАЭС и в Энергодар.

"Ожидаем, что впредь Секретариат и руководство Агентства будут более ответственно подходить к составлению подобных докладов", - заключила Захарова.

МАГАТЭ ЗАЭС МИД РФ Мария Захарова
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