Аэропорт Читы обесточен из-за повреждения кабеля

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт в Чите (Кадала) в Забайкальском крае из-за порванного кабеля работает на резервных источниках питания, ожидая четыре рейса, сообщает региональный Минтранс.

"Причина - повреждение сторонней организацией кабеля на участке (строительная площадка командно-диспетчерского пункта), обеспечивающего снабжение важных объектов. Сейчас производится вскрытие грунта в месте повреждения на участке", - приводятся в сообщении слова министра транспорта региона Евгения Дюртеева.

В период с 20:00 до 6:15 по местному времени ожидается прибытие четырех рейсов: Иркутск - Чита, Новосибирск - Чита авиакомпании S7, еще один рейс из Иркутска авиакомпании "ИрАэро", а также рейс из Красноярска. Отмечается, что в аэропорту Кадала ведутся восстановительные работы, чтобы обеспечить безопасность обслуживания полетов.

По информации аэропорта, резервные источники питания сработали в автоматическом режиме, электроснабжение основных объектов обеспечивается.

Для обеспечения безопасности полетов временно введены ограничения на выполнение взлетов и посадок в темное время суток, а также в светлое время суток при видимости менее 2 тыс. метров на случай неблагоприятных погодных условий (тумана).

Аэропорт Чита (Кадала) является аэропортом федерального значения, расположен в 18 км от центра Читы.