Путин заявил Трампу об отсутствии у РФ агрессивных планов в отношении Европы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом об отсутствии у России агрессивных планов в отношении Европы.

"С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы", - сказал журналистам по итогам разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, "мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов".