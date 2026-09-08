Поиск

Путин заявил Трампу об отсутствии у РФ агрессивных планов в отношении Европы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом об отсутствии у России агрессивных планов в отношении Европы.

"С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы", - сказал журналистам по итогам разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, "мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов".

Владимир Путин Дональд Трамп Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гражданин Молдавии арестован по делу о покушении на саратовского военного

Путин провел часовой телефонный разговор с Трампом

 Путин провел часовой телефонный разговор с Трампом

Суд в Оренбурге смягчил наказания по делу об участии в запрещенном движении ЛГБТ

Суд отменил регистрацию на выборы в Госдуму кандидата от челябинского "Яблока"

Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

 Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

Глава совета директоров "Евротранса" арестован по делу о хищении топлива

 Глава совета директоров "Евротранса" арестован по делу о хищении топлива

Выход в море запретили в Геленджике из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

Ереван пожаловался в ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

 Ереван пожаловался в ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

Песков допустил, что европейские советники в переговорах с представителями США в Киеве осложнят процесс

Кремль предупредил об ужесточении требований к Киеву по мере затягивания мирного процесса

 Кремль предупредил об ужесточении требований к Киеву по мере затягивания мирного процесса
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2525 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11622 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3672 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов