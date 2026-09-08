Глава МИД РФ обусловил продолжительность СВО в том числе советами Запада Украине

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть в том числе и от того, какие советы Киеву дает Запад, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент России Путин недавно отвечал на этот вопрос. Он сказал, что война – дело не очень благодарное для того, чтобы делать прогнозы, но то, что мы движемся, и то, что мы с каждым днем продвигаемся вперед, это факт", - сказал российский министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

Лавров подчеркнул: "Многое будет зависеть от того, насколько разумными будут советы, которые хозяева украинского режима ему дают. Пока толковых советов мы не слышим, есть только призывы, требования всё больше украинцев бросать в эту топку через захват мирных граждан на улицах, запихивание их в машины, вывоз на фронт на убой и через многие другие действия, к которым склоняют Украину, в том числе к тому, чтобы терпеть бедственное, просто катастрофическое состояние того, что раньше называлось экономикой".