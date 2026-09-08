Глава МИД РФ отметил, что у Европы были шансы занять последовательную позицию по Украине

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп занимает вразумительную и ответственную позицию по Украине, Европе будет трудно вернуть к себе доверие на этом направлении, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У европейцев были еще последующие шансы, чтобы они заняли такую же вразумительную и ответственную позицию, как администрация Трампа. То есть, чтобы они посмотрели на реальные факты, на положение дел "на земле", включая людей, которые на этой земле живут, и на их мнение", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Говоря о "шансах" Европы, глава МИД РФ, в частности, упомянул события вокруг смены власти на Украине в 2014 году, а также обстоятельства, связанные с переговорами в Минске в 2015 году и в Стамбуле в 2022 году.

По словам Лаврова, европейцы "с каждым разом заявляют, что Россия должна понести "стратегическое поражение".

"Вот буквально на днях, то ли глава евродипломатии Кая Каллас, то ли кто-то еще из "говорящих голов" в Европейском союзе заявляли, что надо снова добавить, вот еще чуть-чуть добавят и "Украина всех победит". Они, мол, не признают никогда и ничего, что нарушает территориальную целостность Украины", - сказал глава МИД РФ.

"Поэтому, когда Европа говорит: "Нет, мы должны". (...) Ребята, у вас было столько шансов, вы их все провалили. Поэтому теперь, чтобы вам хоть каким-то образом снова что-то доверить, вы должны очень сильно постараться, чтобы объяснить, что вы на этот раз задумали. И это будет сложно", - заключил Лавров.