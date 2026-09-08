Лавров указал, что слова о санкциях не вяжутся с настроениями переговоров

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рассуждения американской стороны об усилении санкций мало вяжутся с настроениями, передающимися в ходе переговоров, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Когда президент США Дональд Трамп говорит, что "это война Джо Байдена, которой никогда не было бы, если бы он был президентом", нужно делать скидку на то, что происходит на самом деле. Помимо продления санкций, введённых при Байдене, уже есть свежие санкции и нынешней администрации. Например, против ПАО "Лукойл", ПАО НК "Роснефть"", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

"Министр финансов США Скотт Бессент откровенно рассуждает о том, что надо усиливать санкции, забирать мировые энергетические рынки под контроль Соединенных Штатов. Всё это мало вяжется с настроениями, которые передаются в ходе переговоров", - добавил он.

Министр также заметил, что в своих политических решениях "американцы хотят извлекать экономические выгоды". "Да, они признают, что для того, чтобы экономические выгоды извлекать, с Россией нельзя поступать так, как они готовы обходиться с некоторыми другими странами. Пока не знаю, что из этого получится", - указал он.