Минобороны РФ сообщило о поражении в течение дня более 100 беспилотников

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение дня в период с 8:00 до 20:00 (по московскому времени) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.