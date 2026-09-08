Глава ДНР сообщил о погибшем и 13 пострадавших в результате украинских атак

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще 13 пострадали в результате атак беспилотников в Донецкой народной республике во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще тринадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Он добавил, что из-за этих атак также "повреждены пять домостроений, шесть объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус, четыре грузовых и десять легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Дебальцево, Мариуполь, Торез, Волновахском, Великоновоселковском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах".