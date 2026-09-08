Семь беспилотников ликвидированы над Севастополем

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Семь беспилотников ВСУ были нейтрализованы над Севастополем, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор Михаил Развожаев.

"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. Сбито уже больше 7 БПЛА", - говорится в сообщении в Max-канале Развожаева.

Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о разбитых окнах и других повреждениях в четырех частных домах в Гагаринском и Балаклавском районах. На нескольких участках упали фрагменты БПЛА, в несколько районах города и в Ласпи из-за упавших фрагментов дронов зафиксированы небольшие возгорания травы и леса.