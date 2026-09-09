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Два землетрясения за полчаса произошли у берегов Камчатки

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали сразу два землетрясения магнитудой 3,7 и 4,2, произошедшие за полчаса в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Наиболее сильное из землетрясений произошло в 8:39 среды по местному времени (23:39 вторника мск). Его эпицентр находился в 133 км южнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 58 км под морским дном.

За 32 минуты до этого в том же районе случилось землетрясение магнитудой 3,7.

В населенных пунктах региона эти землетрясения не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

Камчатка землетрясения
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