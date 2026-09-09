Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано возле Северных Курил

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 в Тихом океане возле Северных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в ночь на 9 сентября в Тихом океане с эпицентром в 120 км южнее города Северо-Курильск на о. Парамушир. Очаг залегал на глубине 51 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили силой до двух баллов на Парамушире. Тревога цунами не объявлялась.