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Уровень воды в реке у Комсомльска-на-Амуре вновь перешагнул отметку 6 м

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амуре у Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся на 7 см и вернулся на отметку 606 см, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровском краю.

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"В зоне подтопления продолжают оставаться пониженные участки местности, пойменные места в 30 населенных пунктах в 8 муниципальных образованиях края: Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Вяземском районах и районе им Лазо", - говорится в сообщении.

Вода зашла или отрезала пути к 522 приусадебным и дачным участкам, подтопила 30 участков внутрипоселковых и четыре участка межпоселковых автодорог.

Уровень Амура у Хабаровска снизился на 4 см и составляет 487 см при неблагоприятном явлении - 450 см.

В населенных пунктах при необходимости проводится откачка воды с применением насосного оборудования. В администрациях органов местного самоуправления организована работа комиссий по оценке ущерба, нанесенного паводком.

Комсомольск-на-Амуре Амур паводок
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