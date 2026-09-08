Уровень воды в реке у Комосмольска-на-Амуре впервые за месяц снизился

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) снизился за стуки на 7 см, сообщил во вторник глава города Дмитрий Заплутаев.

"Впервые за последний месяц Амур у Комсмольска-на-Амуре начал снижаться. Несмотря на это, продолжаем реализовывать все противопаводковые меры, потому что уровень воды еще достаточно высок, поднимаются грунтовые воды, ситуацию могут осложнить дожди", - написал он.

По данным ФГБУ "Дальневосточное УГМС", 8 сентября уровень воды в реке Амур у Хабаровска составил 491 см, у Комсмольска-на-Амуре - 599 см.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в Хабаровске успешно прошли испытания понтона-батопорта для проверки защиты дамбы Южного округа города от паводка. Все задачи тренировки были выполнены.

Отмечается, что подтоплений жилья и социальных объектов в крае нет. Гребень паводка смещается в сторону Ульчского района.

Всего в зоне паводка находятся 31 населенный пункт. Подтоплено 524 земельных участков и 35 участков автодорог. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и районе имени Лазо действует режим ЧС.