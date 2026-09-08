Поиск

Уровень воды в реке у Комосмольска-на-Амуре впервые за месяц снизился

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) снизился за стуки на 7 см, сообщил во вторник глава города Дмитрий Заплутаев.

"Впервые за последний месяц Амур у Комсмольска-на-Амуре начал снижаться. Несмотря на это, продолжаем реализовывать все противопаводковые меры, потому что уровень воды еще достаточно высок, поднимаются грунтовые воды, ситуацию могут осложнить дожди", - написал он.

В РоссииРежим ЧС вводят в Комсомольске-на-Амуре из-за паводкаЧитать подробнее

По данным ФГБУ "Дальневосточное УГМС", 8 сентября уровень воды в реке Амур у Хабаровска составил 491 см, у Комсмольска-на-Амуре - 599 см.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в Хабаровске успешно прошли испытания понтона-батопорта для проверки защиты дамбы Южного округа города от паводка. Все задачи тренировки были выполнены.

Отмечается, что подтоплений жилья и социальных объектов в крае нет. Гребень паводка смещается в сторону Ульчского района.

Всего в зоне паводка находятся 31 населенный пункт. Подтоплено 524 земельных участков и 35 участков автодорог. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и районе имени Лазо действует режим ЧС.

Хабаровский край Хабаровск Комсомольск-на-Амуре Амур
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замглавы Росавиации Страмоус освобожден от должности

Грузовой корабль "Прогресс МС-33" затоплен в Тихом океане

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Стартовал прием заявок на национальную премию в области ИТ "Цифровые решения"

МИД РФ заявил об остановке работы генконсульства ФРГ в Петербурге

Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

 Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

Замначальника подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива

 Замначальника подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива

Кремль допустил вероятность телефонного разговора Путина и Трампа после визита переговорщиков

В РСТ предупредили о сокращении объема перевозки в случае запрета чартеров зарубежных авиакомпаний

 В РСТ предупредили о сокращении объема перевозки в случае запрета чартеров зарубежных авиакомпаний

В Татарстане промышленный и гражданский объекты немного повреждены из-за обломков БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3668 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2524 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11607 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов