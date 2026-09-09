Около полутора десятков БПЛА сбито ночью в Ростовской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - За ночь в шести районах Ростовской области было уничтожено около 15 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в среду утром.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около полутора десятков БПЛА в 6 районах области: Шолоховском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Боковском, Чертковском, Азовском", - сообщил он в своем канале в месседжере Max.

Информация о пострадавших и последствиях на земле на данный момент не поступала, уточнил Слюсарь.