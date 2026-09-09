ВСУ 161 раз за сутки атаковали Белгородскую область, ранены восемь человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 161 атаке с украинской стороны на регион за прошедшие сутки, есть раненые.

Об этом глава региона написал в своем канале в Мах в среду.

По его информации, ударам подверглись 10 округов. ВСУ совершили семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и семь раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

За сутки над регионом были сбиты и подавлены 134 беспилотника.

В результате атак ранения получили восемь человек. Трое продолжают лечение в больницах, уточнил Шуваев.