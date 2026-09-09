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Военные поразили за ночь 596 украинских беспилотников над российскими регионами

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени вторника до 08:00 среды дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Крыма и над Черным морем.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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