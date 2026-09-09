Крупный ландшафтный пожар потушили в Оренбуржье

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали крупный природный пожар в Беляевском районе Оренбургской области, угрожавший населенным пунктам, сообщает МЧС РФ в среду.

Там отметили, что тушение осложняла сухая ветреная погода. В превентивных целях проводилась эвакуация жителей поселка Бурлыкский и села Красноуральск.

Площадь возгорания не уточняется.

В тушении огня были задействованы более 260 человек и 60 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.

В понедельник со ссылкой на областной главк МЧС сообщалось, что на территории Беляевского района Оренбургской области горит сухая трава, огонь подошел к двум населенным пунктам. В превентивных целях проводилась эвакуация жителей из населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский.

В Беляевском районе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.