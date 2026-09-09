Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по целям на Украине

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесен групповой удар по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в городе Киев - склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также комплектующих к ним", - заявили в военном ведомстве.