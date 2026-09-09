Поиск

Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по целям на Украине

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесен групповой удар по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в городе Киев - склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также комплектующих к ним", - заявили в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Киев Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Денис Мантуров: видим большой потенциал индийских товаров на отечественном рынке

 Денис Мантуров: видим большой потенциал индийских товаров на отечественном рынке

В Петербурге началась реконструкция бывшей тюрьмы "Кресты"

 В Петербурге началась реконструкция бывшей тюрьмы "Кресты"

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 13

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при атаке БПЛА на Новороссийск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,25%

Склад горит в подмосковном Щелково на площади 1,8 тыс. кв. м

 Склад горит в подмосковном Щелково на площади 1,8 тыс. кв. м

Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей

Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

 Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

Пожар начался на предприятии в Новороссийске после падения обломков БПЛА

Фрагменты БПЛА повредили многоквартирный дом в краснодарском Темрюке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11633 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3684 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2525 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов