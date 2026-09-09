Военные заявили об ударе по порту Николаев

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия в ходе ночного удара поразила цели в украинском порту Николаев, заявило Минобороны РФ в среду.

"В морском порту Николаев - четыре резервуара с горюче-смазочными материалами и хранилище с военным имуществом, предназначенные для обеспечения ВСУ", - сообщило министерство.



Также российские военные нанесли удар по электроподстанции "Трихаты", обеспечивающей функционирование порта, заявило Минобороны РФ в среду.