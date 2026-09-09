ВС РФ поразили за ночь пять логистических центров ВСУ в Николаевской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью уничтожили пять украинских логистических центров в Николаевской области, заявило Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, за ночь поражен логистический центр "Метро", используемый для хранения военных грузов и имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ.

Уничтожен логистический центр "Новая почта", используемый для доставки, распределения и хранения военных грузов и имущества, предназначенного для обеспечения армии Украины, говорится в сообщении Минобороны России.

По информации министерства, также уничтожен логистический центр "Электротехника", используемый для хранения и распределения беспилотников и запасных частей к ним.

Кроме того, поражены логистические центры "АТП ЮТК" и "Николаев-2", которые использовались для хранения военных грузов и имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ, проинформировало военное ведомство.

В Минобороны добавили, что российские военные в ходе ночного удара поразили грузовой терминал "Ника Терра", используемый для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ в Николаевской области.

В ведомстве заявили, что уничтожено три резервуара с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, и три хранилища с грузом военного назначения, а также цех по производству и склад хранения беспилотников, расположенные на территории терминала "Ника Терра".

По данным министерства, также поражен "складской терминал компании "Диметра", используемый для хранения военного имущества ВСУ".

Нанесен удар по терминалу "Жовтневое", уничтожено шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, и пять хранилищ с грузом военного назначения.