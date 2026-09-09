Кассационный суд оставил в силе приговор по делу секты Виссариона

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) оставил без удовлетворения жалобы на приговор по делу руководителя и основателя "Церкви последнего завета" Сергея Торопа и двух высокопоставленных участников организации, сообщается в телеграм-канале защиты Торопа и других фигурантов "Дела Виссариона".

"8-й Кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь защита намерена обратиться в Верховный суд РФ.

Как сообщалось, вступивший в силу приговор обжаловали все трое осужденных, их защитники, а также бизнесмен Денис Сафронов.

Как сообщалось, 30 июня 2025 года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу об организации "Церкви последнего завета" (секты Виссариона), назначив фигурантам сроки в колонии строгого режима: Торопу (Виссариону) и Владимиру Ведерникову - по 12 лет, Вадиму Редькину - 11 лет.

Гражданские иски потерпевших, а также иск прокуратуры Новосибирской области в интересах Российской Федерации судом удовлетворены на общую сумму более 45 млн рублей.

Все трое обвинялись по ч.1 ст.239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), пп."а, б" ч.3 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и п."г" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ведерникову также инкриминировалась ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В дальнейшем Новосибирский областной суд при рассмотрении в апелляционной инстанции изменил приговор, исключив указание о взыскании с Ведерникова компенсации морального вреда в пользу одной из потерпевших, а также отменил солидарный порядок. Тем самым компенсация морального вреда для этой потерпевшей взыскивается в равных частях с Торопа и Вадима Редькина – по 2,5 млн рублей с каждого.

В пользу остальных семи потерпевших суд определил взыскать по 5 млн рублей с Торопа, Редькина и Ведерникова в равных долях – по 1 млн 666 тыс. 666 рублей 67 копеек с каждого.

По материалам дела, с 1991 года по сентябрь 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников основали на территории Красноярского края религиозную организацию, насчитывающую более 5 тыс. последователей, проповедовали учение "Единая вера".

При этом они применяли в отношении последователей манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. В результате 16 последователям причинен моральный вред, шестерым – тяжкий вред здоровью, одному – вред здоровью средней тяжести. Также, по данным следствия, с 2017 по 2019 год Ведерников, являясь директором частной средней школы "Истоки", на основании отчетов о затратах учреждения, содержащих заведомо ложные сведения о размере выплаченной работникам заработной платы, получил из бюджета Красноярского края субсидию на общую сумму более 5 млн рублей.

Тороп, Ведерников и Редькин были задержаны 21 сентября 2020 года и позже арестованы. Они остаются под стражей в Новосибирске.

В сентябре 2020 года прокуратура Красноярского края направила в суд иск об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета". В октябре 2022 года Красноярский краевой суд удовлетворил иск. Пятый апелляционный суд в Новосибирске оставил это решение без изменений.

"Церковь последнего завета" – религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Тороп, называющий себя Виссарионом.

В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе Красноярского края.